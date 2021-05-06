Семья председателя НКРЭКУ переоформила еще один бизнес на оффшор, – Наливайченко

Семья председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка переоформила уже вторую свою компанию на оффшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд" на Сейшельских островах в Индийском океане.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"16 апреля уже вторая семейная компания этого "известного" топчиновника была перерегистрирована на оффшор с Сейшельских островов. Конечным бенефициаром указанный снова гражданин Индии. На этот раз сделка касалась столичного ООО "Селла Групп", которое после перерегистрации изменило название на ООО "Бизнес КМА", - сообщил нардеп.

По информации Временной следственной комиссии, председателем которой является Наливайченко, эта компания до 16 апреля была зарегистрирована на невестку главы НКРЭКУ, а директором был его родной брат Артем Тарасюк. По его словам, компания специализируется на операциях с недвижимостью.

"Это уже вторая подозрительная схема ближайшего окружения Тарасюка с оффшором на Сейшельских островах. Подчеркиваю: топчиновникы не имеют права заниматься сомнительными операциями с оффшорами. А те, что занимаются, являются коррупционерами", - сообщил Наливайченко.

По его словам, собранные ВСК данные переданы в Службу безопасности Украины и НАБУ.

"Призываем СБУ и НАБУ оперативно установить фактических владельцев Сейшельские оффшора. Общественная опасность этой сделки в том, что за этим коррупционным отмыванием денег могут стоять спецслужбы страны-агрессора. В таком случае, нечего удивляться, что руководитель НКРЭКУ является главным лоббистом импорта российской-белорусской электроэнергии в Украину ", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 НАЗК начало антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

Весной 2021 семья Тарасюка переоформила чистина семейного бизнеса на Сейшельских оффшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд". Первой была переоформлена компания "Интермидиари Трейд", которую брат председателя НКРЕКП основал 4 января 2021, на следующий день после начала импорта тока из России и Беларуси.