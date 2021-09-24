Тариф на передачу тока можно снизить, если "Укрэнерго" правильно рассчитает доходы и расходы – ФРУ

Сейчас в компании ЗАО "НЭК "Укрэнерго" есть все основания для того, чтобы снизить тариф на передачу электроэнергии – для этого необходимо пересчитать доходы и расходы компании с учетом реальных прогнозов.

Об этом говорится в открытом письме к главе "НЭК Укрэнерго" Владимира Кудрицкого от Федерации работодателей Украины (ФРУ). Отмечается, что "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на услуги передачи электроэнергии на 2022 до 458,83 грн/МВт*ч, что на 56% выше действующего уровня. Но рост вызван исключительно необоснованным ростом отдельных составляющих.

"В этот тариф закладывают обслуживание евробондов "Укрэнерго" в размере 1,7 млрд грн. Однако выпуск облигаций "Укрэнерго" является недопустимым, ведь грозит дефолтом украинской энергетике. Кроме того, пока не существует согласованного решения об эмиссии облигаций. А наработки такого решения, получение всех необходимых разрешений и фактическое начало эмиссии в течение 2022 года является маловероятным", – отметили в Федерации.

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Там также указали на неправомерность попытки "Укрэнерго" за счет повышения тарифа на передачу покрыть кредиты, привлеченные для покрытия расходов по "зеленому" тарифу.

"В структуру тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год не могут включаться расходы, возникшие вследствие недостатка государственного финансирования. Следовательно, выплата этих кредитов является обязанностью правительства и не должна переводиться на украинскую промышленность", – подчеркивают в ФРУ.

Кроме того, расходы на финансирование "зеленого" тарифа, указанные при расчетах, завышены на 56%, до 43,7 млрд грн, говорится в письме.

"Согласно прогнозам, объем генерации ВИЭ в 2022 году составит 14,5 ТВт/ч, что на 23% больше планового показателя за 2021 год. Следовательно, расходы "НЭК Укрэнерго" на выплаты генерации составят 35,3 млрд грн. Учитывая, что Кабмин должен профинансировать не менее 20% стоимости генерации из госбюджета, "НЭК Укрэнерго" в тариф следует включить только 28,3 млрд грн", – посчитали в Федерации.

Учитывая вышесказанное, Федерация призвала "НЭК Укрэнерго" перечислить объем финансовых затрат без учета евробондов, эмиссия которых грозит дефолтом энергетике, в замен – инициировать выпуск "зеленых" еврооблигаций от Кабмина для финансирования "зеленой" энергетики.

"Также необходимо инициировать внесение изменений в Госбюджет на 2022 год, где предусмотреть не менее 11 млрд грн для финансирования стоимости генерации по "зеленому" тарифу, и перечислить объем ПСО по "зеленому" тарифу с учетом реальных показателей ВИЭ. Все это позволит с 1 января 2022 года установить тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн/МВт*ч", – резюмировали в ФРУ.

Как известно, в прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 312,76 грн за МВт-час.

Ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия вынуждены будут закрываться, и без работы останутся жители целых городов.