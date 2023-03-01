"Сдавали" налоговой по 10 миллионов: в Украине закончилась налоговая амнистия, Гетманцев подвел итоги

В Украине сегодня, 1 марта, завершился срок действия "налоговой амнистии". Добровольная "сдача" теневых активов налоговой продолжалась 1,5 года. За это время украинцы подали 845 деклараций на 8,82 млрд грн. То есть в среднем каждый декларант легализовал почти по 10,5 млн гривен.

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Общая сумма задекларированного сбора 547,5 млн грн. Данные привел председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Данил Гетманцев.

По его словам, многие торопились легализовать активы в последний момент. Однако успели не все.

"Добровольное декларирование активов завершилось... За последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн – почти 30% [от общей суммы]. При этом многие не успели воспользоваться уникальной возможностью", – сообщил Гетманцев.

Изначально предполагалась, что "налоговая амнистия" в Украине продлится год – с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го. Однак ввиду полномасштабной войны срок продлили на полгода. При этом многие налогоплательщики считали, что сроки подачи "нулевых декларации" продлят еще как минимум один раз, поэтому не спешили легализовывать доходы.

"Налоговая амнистия" предусматривала, что практически любой украинец (кроме чиновников, политиков и тех, кто заработал деньги преступным путем) по желанию мог заполнить декларацию и легализовать то, за что ранее не заплатил налоги. Это могли быть не только денежные средства, но и, к примеру, квартиры или дорогие автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планировалось, что после завершения нулевого декларирования налоговая начнет проверять доходы украинцев, начиная с 1995 года. Также планировалось внедрение косвенных методов налогообложения – с помощью наблюдения за расходами граждан.

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