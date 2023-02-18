Санкции против российского металла в ЕС должны действовать сейчас, а не через полтора года спустя, – Каленков

Если в ЕС будут введены санкции против всех видов российской металлургической продукции, это сильно ударит по стране-агрессору, а Украине поможет возобновить промышленное производство. Однако для этого санкции должны действовать уже сейчас, а не откладываться на полтора года.

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Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью "Телеграфу".

"На сегодняшний день металлургические санкции ЕС против россиян работают, но не в полной мере. Проблема в том, что Евросоюз сделал много исключений. Например, чугун и руда вообще не попали под санкции. А введение санкций относительно заготовок и слябов отсрочили до 2024 года. Это очень долго – ждать еще полтора года, мы должны сделать все, чтобы реально заместить российскую сталь украинской и в ближайшей перспективе. Если этот план сработает, это будет настоящий прорыв для украинской экономики и болезненный удар по экономике страны-агрессора", – отметил Каленков.

Он объяснил: многие европейские металлурги привыкли покупать российскую стальную заготовку и изготавливать из нее более сложную продукцию, поэтому они настаивали на том, что есть большие риски падения производства в ЕС. Но эти опасения надуманы. Кроме того, до сих пор нет решения вопроса о ввозе в ЕС российского металла из третьих стран.

"ЕС формально ввел ограничения на поставки российской продукции из третьих стран с сентября 2023 года. Но до сих пор нет понимания, как это будет работать. Ведь сейчас, когда россияне завозят заготовку на свои дочерние предприятия в Европе для переработки, она уже считается европейской продукцией", – подчеркнул Каленков.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно – с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.