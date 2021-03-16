Самые дорогие рестораны СССР: как питалась советская элита

В СССР существовали общепиты для обычных граждан, где можно было заказать стандартный борщ, не самую изысканную гречку вместе с компотом и куском черного хлеба, и элитные места, куда ходила только советская верхушка.

Попасть туда обычному человеку можно было только после взяток швейцарам, официантам, метрдотелям, при этом наличие связей зачастую становилось фактором, чуть ли не более важным, чем наличие денег. Об этом сообщает Telegram-канал Назад в СССР.

В Москве весь цвет тогдашней советской писательской элиты собирался в Центральном доме литератора. При нем построили специализированный ресторан, в который не пускали никого, кроме членов этого госучреждения. Там отдыхали самые известные литературные имена всего Советского Союза, поэтому и кухня там была высший класс.

Иностранные туристы в СССР были определенной элитой – для них функционировали специализированные магазины, в которые простому советскому человеку вход был заказан, ведь расплачивались там валютой.

В Москве их селили только в одну гостиницу – "Интурист". Обстановка там была высший класс, подобный комфорт обычному гражданину и не снился. Как и не снилась еда, которую подавали в гостином ресторане.

Не менее элитные заведения были и в Ленинграде – ресторан при гостинице "Астория". Отдыхала там богема, которая всегда знала, какому швейцару и сколько нужно заплатить, как и чем задобрить официантов, старались лично познакомится с директором заведения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали, как проходил типичный завтрак в СССР. Так, судя по кадру из советского фильма "Афоня", завтрак в те времена обычно состоял из несвежего хлеба, соли из консервной банки и макарон в алюминиевой кастрюле.