Саакашвили пришел на эфир с крысой 'Коррупцией'. Видео

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили появился в эфире "Свободы слова Савика Шустера" с клеткой, в которой находилась крыса, которую он в шутку назвал "чиновником".

Саакашвили сообщил, что животное зовут "Элита", а ее фамилия – "Коррупция". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые "крысуют" бюджет и экономику Украины, очень часто можно видеть в парламенте, в правительстве разных созывов, в этой студии. Жду не дождусь того момента, когда их тоже можно будет посадить в клетку и освободить украинскую экономику", – заявил политик.

На своей странице в Twitter Саакашвили написал, что в ходе ток-шоу говорили о том, как из бюджета Украины каждый год воруют 37 млрд гривен.

"В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен!" – прокомментировал он свое появление на шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире у Шустера назвали цену за контрафактную водку, в студии продемонстрировали 10-литровую подделку.