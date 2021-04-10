Саакашвили назвал настоящего главу украинской таможни, который "работает под СБУ"

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что настоящим руководителем всей таможни Украины является Александр Ивашкович.

"Настоящим руководителем украинской таможни, который работает под СБУ, является некий Александр Ивашкович. Это человек, который контролирует IT-систему таможни", – об этом Саакашвили заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Видео с выступлением бывший президент Грузии опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, Ивашкович может любой груз "удивительным образом" убрать из IT-системы, остановить или ускорить.

"Любая система может меняться, а Ивашкович работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни, а он будет все контролировать", – резюмировал Саакашвили.

Что известно об Ивашковиче

с 03.2006 по 08.2013 – начальник отдела автоматизированных систем электронного декларирования, начальник службы информационных технологий Департамента информационных технологий и таможенной статистики, первый заместитель начальника Департамента таможенных информационных технологий и статистики Государственной таможенной службы Украины;

с 08.2013 по 07.2014 – заместитель начальника управления проектирования и разработки, начальник управления проектирования и разработки таможенных информационных систем Департамента развития ИТ, электронных сервисов и учета плательщиков Министерства доходов и сборов;

с 07.2014 по 10.2014 – начальник управления проектирования и разработки таможенных информационных систем Департамента развития IT, электронных сервисов и учета плательщиков Государственной фискальной службы;

с 10.2014 по 02.2016 – заместитель директора департамента-начальник управления проектирования и разработки информационных систем Департамента развития IT ГФС;

с 02.2016 по настоящее время – заместитель директора департамента-начальник управления проектирования и разработки информационных систем Департамента информационных технологий Государственной фискальной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов.

Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".