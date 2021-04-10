Саакашвілі назвав справжнього главу української митниці, який "працює під СБУ"

Колишній президент Грузії, ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що справжнім керівником всієї митниці України є Олександр Івашкович.

"Справжнім керівником української митниці, який працює під СБУ, є такий собі Олександр Івашкович. Це людина, яка контролює IT-систему митниці", – про це Саакашвілі заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Відео з виступом колишній президент Грузії опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Івашкович може будь-який вантаж "дивним чином" прибрати з IT-системи, зупинити або прискорити.

"Будь-яка система може змінюватися, а Івашкович працює при всіх. Поміняють ще 50 таких керівників митниці, а він буде все контролювати", – резюмував Саакашвілі.

Що відомо про Івашковича

з 03.2006 по 08.2013 – начальник відділу автоматизованих систем електронного декларування, начальник служби інформаційних технологій Департаменту інформаційних технологій та митної статистики, перший заступник начальника Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України;

з 08.2013 по 07.2014 – заступник начальника управління проєктування та розробки, начальник управління проєктування та розробки митних інформаційних систем Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Міністерства доходів і зборів;

з 07.2014 по 10.2014 – начальник управління проєктування та розробки митних інформаційних систем Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Державної фіскальної служби;

з 10.2014 по 02.2016 – заступник директора департаменту-начальник управління проєктування та розробки інформаційних систем Департаменту розвитку ІТ ДФС;

з 02.2016 по цей час – заступник директора департаменту, начальник управління проєктування та розробки інформаційних систем Департаменту інформаційних технологій Державної фіскальної служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топконтрабандистів. Серед них відомий Вадим Альперін, якого називають одним із головних контрабандистів Одеси, й Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".