В Киевской области предприятие ''забыло'' задекларировать более 2 млн батареек. Фото

Предприятие из Киевской области "забыло" задекларировать 2,2 млн батареек из Китая. Вместо этого пытались оформить всего 525 тыс. штук.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Бизнесу грозит штраф в размере 100% стоимости этого товара и его конфискация.

"Сотрудники Киевской таможни обнаружили факт недекларирования предприятием с Киевщины батареек. Партия товара поступила из Китая и была заявлена к таможенному оформлению как элементы питания в количестве 525 тыс. штук. Однако в ходе досмотра таможенники установили, что предприятие фактически импортирует 2,2 млн батареек, что в 4 раза превышает заявленное количество", – рассказали в таможне.

В пресс-службе добавили, что кроме того, маркировка на упаковках каждого изделия свидетельствовала, что производителем батареек является совсем другая компания, а не та, что указана в декларации. Элементы питания изъяты.

Напомним, киевские таможенники обнаружили артефакты времен позднего средневековья, которые пересылались как запчасти к сельхозтехнике. Предметы, имеющие историческую и культурную ценность, отправили из Запорожья в Америку.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские таможенники обнаружили в международных посылках электронные устройства для курения и картриджи для pod-систем, которые запрещено пересылать физическим лицам. Общая стоимость изъятого составляет от 800 тыс. до 1 млн грн.

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