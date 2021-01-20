Руководство 'Центрэнерго' нужно уволить из-за срыва отопительного сезона, – Бондарь

Государственная компания "Центрэнерго" провалила подготовку к отопительному сезону и посреди зимы оставила страну без угля и с риском веерных отключений.

Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь (ЕС).

"Куда смотрел руководитель "Центрэнерго" и те кто им последний год хороводит Как можно было заходить в зиму без угля на ТЭС и брать в заложники всю страну!? Руководство "Центрэнерго" быть немедленно отправлено в отставку из-за попытки диверсии с отключением электроэнергии всей страны ", - отметил нардеп.

Бондарь возмутился тем, что в "Центрэнерго" не нашли ничего лучшего, как обвинить шахтеров, мол те не обеспечили их ТЭС углем.

"Насколько же цинично и безответственно это звучит от тех, кто чуть не довел страну до катастрофы. Тем кто забыл, я напомню, чем занималось "Центрэнерго" летом прошлого года. Три месяца они активно сжигали природный газ и отказывались брать уголь из государственных шахт, шахтеры месяцами не могли получить средства не только на ремонт оборудования, нечем было платить зарплаты. 95% шахт несколько месяцев находиться в простое ", - отметил Бондарь.

Он также призвал НАБУ расследовать все факты мошенничества на госкомпании.

Напомним, 15 января стало известно, что системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках отключений потребителей из-за отсутствия угля на государственных ТЭС "Центрэнерго".

По состоянию на 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской станции находились на аварийном ремонте из-за нехватки угля.