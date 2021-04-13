Руководитель НКРЭКУ срывает интеграцию с ЕС в угоду Пинчуку, – Ляшко

НКРЭКУ во главе с Валерием Тарасюком будет делать все, чтобы сорвать интеграцию энергосистемы Украины с Европейским Союзом, чтобы олигарх Виктор Пинчук мог продолжать обогащаться на импорте тока из России и Беларуси.

Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Мы продолжаем получать импорт по одной причине, потому что на этом зарабатывают, а зарабатывает один человек в этой стране – (Виктор – прим.) Пинчук ... А наш доморощенный регулятор НКРЭКУ во главе с (Валерием – прим.) Тарасюком, в ручном режиме все регулирует, и платят за это украинцы огромными долгами и коллапсом в энергетике ", - отметил Ляшко в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что открытие импорта российского тока вернуло энергосистему Украины в сферу влияния России и "отбросило страну на 5-10 лет назад".

"Вопрос запрета российско-белорусского импорта – это даже не обсуждается, это как "отче наш", - заявил Ляшко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.