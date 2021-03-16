Рудик представила план 'Голоса' по преодолению основных экономических проблем украинцев

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик озвучила Экономический план политсилы, который призван решить основные финансовые проблемы украинцев.

Во время выступления в Верховной Раде она подчеркнула, что мораторий на проверки бизнеса, налоговая реформа и возврат денег из оффшоров помогут решить проблемы украинцев с деньгами, которые накапливались десятилетиями, передает пресс-служба партии.

"От Львова до Мариуполя у людей проблемы одни и те же. Очень большая угроза – пандемия. Но большинство проблем – экономического характера. Хорошая новость в том, что мы знаем об этих проблемах и собрали системные решения для их решения в Экономической части Национального плана "Голоса" на 2021 год. Поэтому мы можем конструктивно и профессионально подходить к задачам – каким образом профинансировать реальные потребности граждан, не увеличивая налоги", – сказала Рудик.

Что именно предлагается в Экономическом плане "Голоса" на 2021 год:

Мораторий на проверки бизнеса. Как отметила Рудик, по всей Украине предприниматели жалуются, что к ним приходят с проверками в то время, как люди пытаются выжить в условиях карантина. Мораторий, который по инициативе партии "Голос" был введен в 2020 году, как отметила политик, остановил более 6 тысяч проверок и одновременно принес дополнительных 50 млрд гривен в бюджет. "Это – яркое свидетельство того, что государство выигрывает, когда деньги остаются в кассах предпринимателей, а не оседают в карманах инспекторов. Поэтому мы призываем продлить мораторий на проверки бизнеса", – сказала она.

Налоговая реформа. "Мы должны положить конец зарплатам в конвертах. Мы убеждены, что только через снижение налогов на труд позволит вывести из тени значительную часть заработных плат. В то же время мы предлагаем не менее 2% от налогов, уплаченных по зарплате, направлять на персональные пенсионные счета. То есть, одновременно мы внедряем наконец накопительную пенсионную реформу", – подчеркнула Рудик.

Возврат денег из оффшоров. Для этого в партии предложили провести амнистию капиталов. Как сказала Рудик, бизнес, который выводил деньги в оффшоры, сможет легализовать эти средства, и в "Голосе" уже зарегистрировали соответствующий законопроект №5154-1.

"Для чего мы предлагаем использовать эти деньги? Чтобы перекрыть дефицит Пенсионного фонда и для экологического фонда. Потому что экология – это здоровье наших граждан, которые тратят более 13 миллиардов гривен в год на лечение заболеваний, связанных с плохой экологией. И мы должны срочно это изменить. Партия "Голос" знает, как это сделать", – подчеркнула нардеп.