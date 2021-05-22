"Роттердам+" закрыт в 4-й раз, эксперты не видят дальнейших перспектив этого дела, – СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" и по мнению экспертов, это решение станет окончательным.

Перспективы дальнейшего расследования весьма сомнительны – говорится в статье издания "Страна".

"В ситуации, когда дело уже многократно закрывалось, дальнейшие перспективы его расследования у экспертов вызывают большие сомнения. А нынешние заявления НАБУ скорее напоминают пиар, чтоб отвлечь внимания от фактического развала дела и роли в этом должностных лиц Бюро", – отметили журналисты издания.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, слова которого приводят журналисты, полагает, что все НАБУ, выступая против закрытия дела, преследует, в первую очередь, собственные интересы.

"Это банальный пиар и попытка оправдать годы расследования дела, которое оказалось полностью провальным. И не в последнюю очередь – из-за некорректного сбора доказательной базы самим НАБУ. Им осталось потянуть совсем немного – каких-то шесть лет, и тогда дело можно будет закрыть по истечению 10-летнего срока давности", – поиронизировал Кравец.

Издание отметило, что основными противниками формулы были крупные потребители электроэнергии, прежде всего Игорь Коломойский, контролирующий Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также предприятия Виктора Пинчука.

"Еще в 2016 году нынешний глава профильного комитета ВР Андрей Герус (его связывают с Коломойским) обжаловали введение "Роттердама плюс" в Окружном админсуде Киева, но попытки оспорить скандальную формулу через суд так ничего и не дали. В 2017 году Высший админсуд окончательно признал законным решение НКРЭ по "Роттердаму плюс", – отмечается в статье "Страны".

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.