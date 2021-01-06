Россия резко сократила транзит газа через Украину

"Газпром" в начале января снизил транзит российского газа через Украину до 130 млн кубометров в сутки.

Еще в конце декабря российский монополист поставлял через украинскую газотранспортную систему около 180 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Оператор готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", – подчеркнул Макогон.

Еще в конце декабря "Газпром" поставлял через украинскую ГТС около 180 млн кубометров газа в сутки

Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

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