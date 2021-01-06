Росія різко скоротила транзит газу через Україну
"Газпром" на початку січня знизив транзит російського газу через Україну до 130 млн кубометрів на добу.
Ще наприкінці грудня російський монополіст постачав через українську газотранспортну систему близько 180 млн кубометрів на добу. Про це повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.
"Оператор готовий забезпечити більший обсяг транзиту за відповідних заявок "Газпрому", – підкреслив Макогон.
Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Також Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 скоротився вдвічі порівняно з обсягами, які були прокачані минулих років. До того ж російський "Газпром", незважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.