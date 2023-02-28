Россия очень зависит от западных технологий: экономист рассказал, что может ускорить 'смерть' РФ

Запад должен использовать зависимость России от своих технологий, чтобы ускорить коллапс экономики РФ. Страна-агрессор зависит от них на любом рынке и это может стать ключом к ее скорому развалу.

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Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко. По его словам, таким образом можно ускорить не просто проблемы в экономике, но и саму "смерть" страны-агрессора.

"Россия сильно зависит от западных технологий на любом рынке. Можно сказать, что здесь ничего не начиналось, я и мои коллеги всегда продвигаем идеи, что это такая территория, где можно еще пахать и пахать", – отметил эксперт.

Он сравнил ситуацию с развалом СССР, который через энергетику длился 5-10 лет.

"Я думаю, что сейчас время идет гораздо быстрее. СССР был некой автаркией, они ни с кем не торговали и ни от кого не зависели, делали себе "Жигули" и все запчасти производили внутри Союза. Сейчас все заводы Renault стоят, потому что запчасти идут из Франции. И много такой зависимости сейчас в России почти на любом уровне: начиная от айфонов и андроидов и заканчивая какими-нибудь запчастями для машин. Все эти элементы очень важны. Возможно, каждый из них отдельно и не приведет к коллапсу российской экономики, но если это складывать все вместе, то все кирпичики создают все больше и больше проблем. Россия, думаю, закончит гораздо быстрее СССР. Надеюсь, что год-два – и все", – отметил экономист.

Также он рассказал, почему в США не торопятся с такими санкциями.

"Все боятся Россию, чтобы не было провокаций, чтобы какой-то эскалации не было, все боятся, что Путин что-то ужасное сделает. Уже трудно представить, что еще можно ужаснее сделать в принципе, но все время идут эти разговоры, что не нужно эскалации", – пояснил Городниченко.

В конце Городниченко также отметил важность и того, чтобы цены на нефть снижались для России быстрее.

Как известно, в день годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз официально ввел в действие 10-й пакет санкций против государства-агрессора.

В частности, введены эмбарго на российские алмазы, масштабные запреты на поставку технологий в РФ, а также санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину. Кроме того, ЕС запретил компаниям из третьих стран поставлять в Россию товары двойного назначения и расширил "черный список" банков, в который добавлены Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, а также Фонд национального благосостояния РФ, из которого российское руководство ежемесячно берет миллиарды долларов для пополнения бюджета.

Кроме того, был расширен санкционный перечень физлиц и юрлиц. В него добавили более 100 организаций и имен, включая пропагандистов, военных, политиков, чиновников, медиагруппу, судоходные компании и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Городниченко также заявил, что санкции, наложенные западными странами на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, уже действуют, несмотря на то, что самые болезненные из них введены только этой зимой. Нагрузка на российский бюджет усиливается, уже совсем скоро государство-агрессор не сможет выполнять оборонные заказы.