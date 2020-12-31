Россия может не достроить 'Северный поток-2': эксперт рассказал о проблемах в Дании

Россия ускорила работы по газопроводу "Северный поток-2", однако из-за санкций США невозможно уложить часть трубопровода в Дании на глубине более 30 метров.

"В море сейчас ходит баржа "Фортуна", которая, судя по всему, укладывает часть "Северного потока-2" на глубине, на которой разрешается работать американскими санкциями. Это глубина 100 футов, где-то до 30 метров. Но на большей глубине, скорее всего, Дания не позволит работать", – сообщил эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью Kosatka.Media.

По его словам, эти работы из-за санкций невозможно сертифицировать, застраховать и оказывать техническую поддержку.

"Так что есть огромный шанс, что труба не будет достроена и все было напрасно. Никак больше использовать эту трубу нельзя. Были фантастические предположения, что от магистрали можно сделать отвод и пустить газ в Калининград, но это несерьезный проект, он никоим образом не оправдывает строительство этой трассы", – резюмировал Крутихин.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".