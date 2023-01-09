Россия хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод: что известно

Оккупационная администрация страны-террористки России выставила на продажу 100% акций Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав украинского госпредприятия "Укроборонпром" и находящегося на временно оккупированной территории с 2014 года. Это уже третья попытка оккупантов продать его.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в Facebook. В компании пообещали после деоккупации Крыма возобновить контроль за деятельностью Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

"Действия оккупационной власти РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными. Временно оккупированная россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Временная оккупация российской федерацией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что предатели из Запорожской области, добровольно пошедшие на сотрудничество с российскими оккупантами, уже размышляют о путях бегства. Некоторые из них открыто обсуждают, что будут бежать через временно оккупированный Крым или Донецк.

В то же время, часть коллаборантов пытается сотрудничать с украинскими спецслужбами, надеясь смягчить себе меру наказания. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что "Укроборонпром" сейчас работает над украинским ударным беспилотником. Этот дрон похож на иранский Shahed, однако есть особенность – у него будет возможность возвращения.

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