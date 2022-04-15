Российские грузовики будут стоять в очереди до 10 дней: пытаются экстренно покинуть ЕС

Из Польши пытаются выехать 10 тыс. российских и белорусских грузовиков, которым запрещено находится в ЕС с 16 апреля. В результате автомобили попали в огромные пробки: на переходе с Беларусью Корощин они достигли 80 км.

В пробках российским и белорусским автомобилям придется провести от 3 до 10 суток, сообщает издание Financial Times. "Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра", – сказал руководитель польского торгового органа Ян Бучек.

Очереди также есть на границах в Литве и Латвии. Таможенники проверяют все грузовики, поэтому технически не могут обеспечить выезд всех в короткий срок. Фактически все автомобили из ЕС сейчас пересекают границу в указанных странах. Если же они останутся на территории Евросоюза после 16 апреля, есть угроза ареста грузов.

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Правда, в таком случае могут пострадать и автомобили в ЕС. Беларусь уже заявила о зеркальных санкциях, и если они также начнут арестовывать транспорт, могут пострадать европейские компании.

По оценкам Александра Кувшинова, руководителя компании Gurtam, предоставляющей программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств до сих пор находятся в ЕС. "Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, любой транспорт, в том числе фуры, которые зарегистрированы в Беларуси и России, должны до 16 апреля покинуть территорию ЕС. Исключением стали те, что занимаются почтовыми перевозками. Начиная с 9 апреля новые машины на территорию Евросоюза взъезжать не могут.