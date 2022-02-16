Ринат Ахметов и Вадим Новинский посетили производственные площадки мариупольских меткомбинатов

Акционеры Группы Метинвест Ринат Ахметов и Вадим Новинский в рамках рабочей поездки посетили ряд цехов мариупольских металлургических комбинатов и побывали на МНЛЗ-4, обновленном стане "1700", стройплощадке цеха холодного проката ММК имени Ильича и современной доменной печи №3 МК "Азовсталь".

Акционеры Группы Метинвест Ринат Ахметов и Вадим Новинский побывали на комплексе МНЛЗ-4, который не имеет аналогов в Украине. Современное оборудование комплекса позволяет повышать энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента. Кроме того, в комплексе задействованы одни из самых известных прогрессивных технологий обеспыливания и повторного использования воды для охлаждения. Его газоочистное оборудование соответствует экологическим требованиям Евросоюза. Благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально. Инвестиции Группы Метинвест в реализацию проекта составили 150 млн долларов США.

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Учитывая важность развития листопрокатного производства и расширения сортамента не остался в стороне обновленный листопрокатный стан "1700". Благодаря его реконструкции, завершившейся в 2019 году, меткомбинат расширил производственные возможности. Теперь слябы толщиной 250 мм, которые производит новая МНЛЗ-4, прокатываются в конкретном размерном диапазоне, а масса рулона увеличилась до 32 т. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 110 млн долларов США.

Побывали гости и на строительной площадке нового цеха по производству холодного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. Комплекс позволит расширить сортамент выпускаемой продукции, ориентируясь на внутренний рынок и рынок СНГ, Европы. Компания станет еще более конкурентоспособной вытеснив с украинского рынка некачественный товар из других стран. Общие инвестиции Группы Метинвест в проект превысят 1 млрд долларов США. "Я думаю, что этот цех будет гордостью Мариуполя и Украины, символом украинской промышленности", - отметил во время визита Ринат Ахметов.

На меткомбинате "Азовсталь" акционеры посетили полностью перестроенную в процессе реконструкции доменную печь №3. Домна оснащена самым современным оборудованием, огнеупорными материалами, автоматизированной системой контроля производственных процессов, построен двухуровневый литейный двор закрытого типа с мощной газоочисткой на основе рукавных фильтров. А новая система охлаждения позволила отказаться от использования морской воды. Кроме того, ДП№3 работает на пылеугольном топливе, что позволяет экономить до 30 млн кубометров природного газа в год.

В завершении экскурсии по производственным площадкам мариупольских металлургических предприятий акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов подчеркнул: "Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в город Мариуполь и наши предприятия. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы люди имели достойную работу, достойную зарплату, а самое главное – счастливую жизнь".