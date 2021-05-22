Решение прокурора закрыть дело "Роттердам+" – это решение в пользу простых шахтеров, – нардеп

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры наконец закрыть надуманное дело "Роттердам+" стало однозначно положительным сигналом для всей угольной отрасли и работающих в ней шахтеров.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб. По ее словам, введение формулы "Роттердам+" в 2016 году было едва ли не самым важным событием для украинской угольной отрасли.

"Последние 5 лет общество систематически обманывали, убеждая в том, что формула "Роттердам+" якобы нанесла кому-то вред. Наконец вчера все стало на свои места и Антикоррупционная прокуратура закрыла это позорное для украинских шахтеров дело", – заявила нардеп.

Она подчеркнула, что благодаря формуле "Роттердам+", впервые украинские шахтеры стали в один ряд с мировыми производителями и могли продавать свой уголь по справедливой рыночной цене. Это, по ее словам, дало уверенность и прогнозируемость для инвестиций.

"К сожалению, политические спекуляции вокруг этой формулы в последующие годы несколько дискредитировали идею привязки цен к прозрачным европейским индексам. Шахтеры, по сути, стали заложниками у спекулянтов, пытающийся очернить рыночную формулу на уголь, чтобы крупные потребители смогли и дальше получать уголь и электроэнергию за бесценок", – добавила нардеп.

Виктория Гриб отметила, что решение САП в 4-й раз закрыть дело "Роттердам+" должно раз и навсегда пресечь все спекуляции вокруг формулы ценообразования на уголь.

"Это однозначно положительный сигнал для всей угольной отрасли, которую последние годы пытались безосновательно обвинять в том, что она имела законное право продавать свой уголь по прозрачной европейской цене", – подытожила Гриб.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.