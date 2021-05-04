Состояние основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса оценивается в более 130 миллиардов долларов, поэтому его развод с женой Мелиндой, может стать самым дорогим в истории.

Об этом пишет журнал Forbes. Вместе с тем, на данный момент неизвестно, как будет поделено имущество, пара не раскрывает детали договоренностей.

"Неясно, как пара разделит свои активы и подписали ли они брачный договор, но из-за огромного размера их состояния разделение, вероятно, станет одним из крупнейших соглашений о разводе в истории", – говорится в статье.

Ранее таблоид TMZ сообщил о наличии договора о раздельном проживании, опубликовав соответствующие судебные документы, которые подала Мелинда Гейтс. В них отмечается, что брак пары "необратимо разрушен", что и стало основанием просить о разводе.

Однако условия самого договора о раздельном проживании там не раскрываются.

По информации интернет-портала супруги не заключали брачный контракт, но уже достигли соглашения о разделе имущества. В случае отсутствия такого соглашения и брачного контракта, согласно законам штата Вашингтон, совместно нажитая собственность делится поровну.

Отметим, по данным Forbes, в настоящее время Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира с состоянием примерно 130,5 млрд дол. Агентство Bloomberg оценивает состояние супругов в 146 млрд дол.

Ранее Мелинда Гейтс сообщила, что не будет требовать алименты от супруга. Также известно, что они продолжат сотрудничать в рамках возглавляемого ими благотворительного фонда, одного из крупнейших в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда приняли решение развестись после 27-ми лет в браке. Инициатором разрыва стала 56-летняя женщина,