Развитие 'зеленой' энергетики сделает энергосистему Украины менее уязвимой к атакам, – Омельченко

Децентрализация энергетической системы посредством развития "зеленой" энергетики сделает ее менее уязвимой к враждебным атакам.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, в Украине необходимо сделать приоритетным развитие возобновляемой энергетики, а также уделить большое внимание развитию биоэнергетики и систем накопления энергии.

"Это позволит нам децентрализовать энергетическую систему, чтобы она была менее уязвима для врага", - подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что эта работа может занять годы, поэтому главная задача в этом отопительном сезоне – - сохранить украинскую энергосистему и заложить фундамент для строительства новой энергетики.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна построить децентрализованную энергосистему и стать лидером по построению современной "зеленой" энергетики.

Также председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины при дефиците мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.