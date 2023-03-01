Разблокировка портов откроет путь к восстановлению экспортного потенциала Украины, – Мягков

Разблокировка портов для продукции ГМК разгрузит железнодорожные переходы других видов грузов, а также станет толчком для восстановления промышленности и экспортного потенциала Украины.

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Об этом написал директор по логистике "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мягков в своей колонке для ЦТС.

По его словам, к началу полномасштабной войны 70-80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем – в разные уголки мира. Но блокирование черноморских портов и перегрузка железнодорожных путей привели к трудностям с экспортом продукции компании.

"Мы потеряли возможность поставлять продукцию на наши традиционные рынки и сейчас используем железнодорожный и автомобильный транспорт для отгрузки в польские порты. Однако этот логистический маршрут достаточно дорогой и не может удовлетворить экспортный потенциал нашего предприятия, ограничивая уровень его производства", - отметил Мягков.

Он напомнил, что в настоящее время порты используются в зерновом соглашении, но по горно-металлургической продукции договоренности пока нет. Между тем именно открытие портов для продукции ГМК сделает предприятия металлургической отрасли в Украине гораздо более конкурентоспособными.

"Разблокирование украинских портов для экспорта горно-металлургической продукции также важна с точки зрения необходимости разгрузки пограничных переходов между Украиной и Польшей. Вообще, расширение действия зернового соглашения на поставку металлопродукции крайне необходимо. Украинская горно-металлургическая промышленность не сможет выйти безубыточностьсбез украинских портов. Без экспорта морским путем металлургические компании не смогут использовать более 50% своих мощностей", - подчеркнул Мягков.

Именно поэтому реальная потребность распространить зерновую инициативу на металлопродукцию, чтобы вывести украинский экспортный потенциал на довоенный уровень, а также поддержать кризисную украинскую экономику благодаря валютной выручке, убежден эксперт.

"Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря и готовы к активному сотрудничеству в этом вопросе", – резюмировал он.

Ранее украинское бизнес-сообщество - Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", - обратилась в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморский регион. В случае же, если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские.