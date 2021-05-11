RAB-тарифы не сказались на стоимости электроэнергии, а установили четкие требования к качеству электроснабжения, – эксперт

Внедрение стимулирующего тарифообразования не отразилось значительным образом на тарифе для потребителей, однако положительно влияет на качество электроснабжения.

Об этом заявил Александр Визир, глава профильного союза операторов систем распределения "Умные электросети Украины", говорится на Facebook-странице союза.

"Внедрение новой тарифной системы позволило увеличить инвестиции в электросети страны на 30%. И установить приближенные к европейским показатели качества электроснабжения. В частности, ОСР обязаны в течение 13 лет уменьшить SAIDI (время отключения электроэнергии) до 250 мин / год и потери в электросетях до 7,5%", – сообщил эксперт.

При этом внедрение нового стимулирующего регулирования с 1 января 2021 года не привело к существенному росту тарифа и для промышленных потребителей. Для них конечный тариф в начале года вырос всего на 4,7%.

"Это не дало сильного влияния на рост стоимости продукции промышленности, поскольку рост 4,7% – небольшой, а стоимость электроэнергии не является единственной составляющей себестоимости продукта", – заявил Визир.

Визир подчеркнул, что тариф на электроэнергию, частью которого является и тариф на распределение электроэнергии, устанавливает регулятор НКРЭКУ. Обновления всех электросетей происходит за счет тарифных средств, это базовое правило, действующее в мире.

Работа ОСР, как естественных монополий регламентируется Законом Украины о естественных монополиях" и государственным Регулятором НКРЭКУ.

"Компании, которые получили стимулирующее тарифообразование и не использовали его эффективно и не достигли показателей качества, ждут суровые штрафы", – подчеркнул эксперт.

Ранее отмечалось, что стимулирующее тарифообразование было утверждено для 25 ОСР в Украине.