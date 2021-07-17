RAB-тариф является позитивным сигналом для приватизации государственных облэнерго, – член НКРЭКУ

Новое стимулирующее регулирование для облэнерго (RAB-тариф) будет способствовать приватизации государственных пакетов акций облэнерго. Об этом заявил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш в рамках Украинского энергетического форума.

Руслан Кайдаш сообщил, что внедрение RAB-тарифа – позитивный сигнал для инвесторов, чтобы заинтересовать их приобрести государственные пакеты акций по достаточно высокой цене.

"При общении с Фондом госимущества они просили ускорить внедрение (RAB-тарифа) для того, чтобы как можно скорее провести приватизацию и выставить на аукционы государственные пакеты акций. Понятно, что выгоднее это делать когда установлено стимулирующее регулирование", – заявил член НКРЭКУ.

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Кайдаш заявил, что этом этап уже достигнут, поэтому есть заинтересованность инвесторов в приватизации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках Украинского энергетического форума назвал внедрение RAB-тарифа стратегическим шагом страны к обновлению электросетей.

Кроме того, партнер аудиторской компании "большой четверки" Deloitte Артур Огаджанян отметил, что RAB-тариф делает сферу распределения электроэнергии выгодной облэнерго и потребителям.