Путин показал свои доходы и имущество, но "забыл" упомянуть яхту за $700 млн

Президент РФ Владимир Путин подал свою декларацию о доходах за 2021 год. Он указал доход в размере 10,2 млн рублей (3,6 млн грн), а также наличие в его собственности квартиры, гаража и машин "Нива" и ГАЗ М21. Однако при этом глава страны-агрессора не упомянул в декларации свою яхту стоимостью в $700 млн.

Это следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля. Официально Путину принадлежит квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп "Скиф" и автомобили "Нива", а также две машины ГАЗ М21. В пользовании Путина квартира площадью в 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.

При этом его советник и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский в 10 раз богаче. За год он заработал 106,8 млн рублей (37 млн грн). Стоит отметить, что речь идет только об официальных доходах.

Видео дня

При этом, согласно расследованиям журналистов, Путину принадлежит яхта "Шехерезада", в которой установлены золотые держатели для туалетной бумаги. Кроме того, на яхте есть бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки.

По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России. Ранее самый богатый человек планеты Илон Маск заявлял, что Путин богаче его.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналисты также обнаружили так называемый Дворец Путина, она же Резиденция на мысе Идокопас, построили в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика.