Проверки НКРЭКУ не улучшат ситуацию с отключениями света в Украине, – Омельченко

Единственной причиной отключений света есть критические разрушения энергосистемы и дефицит электроэнергии.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он отметил, что во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует выяснить, справедливо ли 7 операторов системы распределения выключают людям свет.

Омельченко считает, что это расследование никак не повлияет на ситуацию с отключениями света, поскольку она напрямую зависит от атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Отключения, прежде всего, зависят от текущей ситуации в энергетическом комплексе страны, от того, насколько у нас хватает мощности, насколько у нас хватает не только мощностей по производству, но и по передаче электрической энергии. Понятно, что после 12 волн обстрелов эти мощности у нас ограничены Я не думаю, что заседание НКРЭКУ и его решение как-то эту проблему уладит и думаю, что все равно будут какие-то определенные перекосы происходить", - сказал он.

Омельченко подчеркнул, что сейчас разрабатывается механизм списания долгов за коммунальные услуги для украинцев на территориях, где ведутся активные боевые действия.

В то же время он отметил, что это должно происходить за счет государственных средств, а не энергетиков.

"На сегодняшний день практически все энергетические компании находятся в огромных задолженностях. Огромные имеют долги. То есть, по сути энергетики нас финансируют и субсидируют всю экономику и все население. Нет средств на восстановление абсолютно. Это значит просто, что еще меньше будет денег на восстановление", – подытожил он.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.