Промпредприятия Кривого Рога помогают городу защищаться от российских оккупантов, – Вилкул

Горно-металлургические предприятия Кривого Рога помогают городу в защите от российских оккупантов, а также поддерживают экономику региона. Об этом рассказал мэр города Александр Вилкул.

"Промышленность много помогает городу. Группа Метинвест, Rudomain и Арселор Миталл помогают строить защитные сооружения - дают материалы, технику. Также город получает гуманитарную помощь - например вчера Метинвест и Фонд Рината Ахметова прислал медикаменты в наши больницы. Так что мы с бизнесом работаем вместе и делаем одно дело - защищаем Украину", - рассказал он.

Он также поблагодарил Вооружённые силы Украины, которые продолжают вести тяжёлые бои и освобождать украинскую территорию от российских захватчиков.

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"Благодаря доблести наших воинов линия фронта уже значительно дальше отодвинута. Освобождено более 15 населённых пунктов. Враги пытаются серьезно огрызаться, но наши военные очень качественно их уничтожают. А мы занимаемся восстановлением жизни в освобождённых населённых пунктах", - рассказал Вилкул.

По его словам, город работает в штатном режиме, промышленные предприятия наращивают объемы производства - ведь их стабильная работа приносит людям зарплату, а городу - стабильный приток налогов для развития экономики.

"Предприятия группы Метинвест увеличивают объемы производства, строят новые логистические цепочки, ведь в этом вопросе тоже произошла проблема. Арселор Миталл также частично возобновил производство чугуна. А работа промышленности - это заработные платы, нормальная работа у людей, нормально функционирование экономики, и налоги в бюджет. А налоги - это пули и снаряды, которыми воюют наши бойцы", - резюмировал Вилкул.

Напомним, ранее группа Метинвест передала больницам Кривого Рога медикаменты - анальгетики, кровоостанавливающие, антибиотики и многое другое. Список медикаментов был утверждён МОЗ Украины.