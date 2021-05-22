Прокуратура ожидаемо закрыла дело "Роттердам+" после решения правительства ввести такую же формулу на бензин – нардеп

Решение прокурора САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" вполне закономерно, учитывая недавнее постановление Кабмина ввести такую же формулу для цен на бензин и формулу "Амстердам+" для природного газа.

Об этом первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко написал на своей странице в Facebook.

"Читаю удивление всяких маршалов железнодорожных войск, что прокурор САП-то неправильно закрыл дело по угольной формуле "Роттердам+". Так а что вы хотите? Чтобы он Шмыгалю выписал подозрение и всему правительству за "Роттердам +" в бензине? Или Зеленскому зачитал права подозреваемого из-за его подписи в Меморандуме с МВФ, по которому украинцам навязали цену на газ "Амстердам+", – заявил нардеп.

Он напомнил, что сегодня каждый автовладелец заправляет свой автомобиль по цене "Роттердам+".

"Неделю назад правительство даже отдельный акт приняло, в котором черным по белому прописало, цены на украинских АЗС должны быть не выше – цена в порту "Роттердам плюс 7 грн с литр". Другими словами это" Роттердам+ $200 в тоне", – объяснил Кучеренко.

По мнению Кучеренко, все формулы "Роттердам+" для угля, "Роттердам+" для бензина и "Амстердам+" для газа вредны для украинского рынка, однако все они построены на одном и том же принципе – привязке к европейским биржам.

"Я всегда и везде говорил, что "Роттердам", "Амстердам", "Дюссельдорф" и "плюсы" – это все не украинская история и ничего общего с интересами потребителей в этих формулах нет. Но если расследовать одну формулу, то будьте здоровы идите с подозрениями в правительство и Офис президента", – добавил Кучеренко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и вышим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.