Прохоров назвал странной позицию Набсовета УЗ по увольнению Жмака

Причины увольнения Владимира Жмака с должности главы "Укрзалізниці" непонятны, Набсовет занял странную позицию. Об этом заявил экономист центра Экономической стратегии Богдан Прохоров.

"Набсовет на самом деле не очень четко коммуницирует свою позицию. Жмак вышел, все сказал, написал колонку и уволился. А чем руководствуется Набсовет, который выбрал Жмака, а потом через несколько месяцев его уволил - неясно. Какой-то такой четкой коммуникации нет", - сказал Прохоров.

Он также считает странной позицию Набсовета, который не поддержал реформу "Укрзалізниці", хотя она была прописана в стратегии. При этом подчеркнул: без реформирования компания продолжит приходить в упадок, поэтому, по его мнению, правительство должно вмешаться в ситуацию.

"Единственный выход, это если правительство не будет говорить словами премьер-министра год назад, что УЗ – это бизнес, и пусть она выруливает из кризисной ситуации внутренним менеджментом как захочет. А наоборот - возьмет на себя ответственность. И реально сможет эту ситуацию вырулить", - считает Прохоров.

Напомним, 17 марта Кабмин досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака. Накануне за его отставку единогласно проголосовал наблюдательный совет "Укрзалізниці". А перед этим Набсовет заблокировал реформу компании, которую от нас ждет ЕС и которая была ранее этим Набсоветом одобрена.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

В свою очередь глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Владимира Жмака уволили из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании.