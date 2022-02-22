Программа 'экономический паспорт' это сверхсложная схема для увеличения госдолга – СМИ

Законопроекты по внедрению в Украине программы "экономический паспорт" - это очень сложная схема по переложению денег из кармана в карман, которая в процессе приводит к потерям и наращиванию государственного долга. Об этом говорится в аналитическом материале на сайте "Экономическая правда".

"Законопроект не содержит детальных расчетов, сколько средств понадобится фонду и сгенерирует ли он достаточно доходов для выплат. Предварительный расчет показывает, что поступлений будет недостаточно для покрытия ожидаемых платежей. Так, фонду потребуется 21,8 млрд грн государственного взноса в 2023 году, а каждый 18-летний участник получит по 626 тыс. грн. С учетом дисконтирования 5% в перспективе 15 лет, за эти средства можно будет приобрести 10 кв м недвижимости в Киеве", - посчитали эксперты издания.

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Ключевой вопрос – во что будут инвестировать средства фонда, подчеркивают журналисты. В настоящее время предусматривается три вида активов: деньги, гособлигации и другие активы, не запрещенные законодательством. Однако с учетом установленных ограничений до 80-85% активов фонда будут вкладываться в ОВГЗ.

"То есть правительство не только будет ежегодно вносить средства в фонд, но и будет выплачивать проценты с этой суммы. Это увеличит государственный долг и возложит более высокие выплаты по его обслуживанию на будущие поколения. Для сравнения: суверенный фонд Норвегии инвестирует в более 9 тыс компаний, ни одна из которых не расположена в Норвегии, поэтому ФМП выглядит как сверхсложная схема перевода денег из одного кармана в другой и с трансакционными затратами в процессе", - подчеркивает издание.

Если же у правительства "свободные" деньги, то лучше инвестировать их в создание второго уровня системы пенсионного обеспечения, перспективы которого пока достаточно мрачные, резюмируют журналисты.

Напомним, президент внес на рассмотрение в парламент два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь дискриминирует украинских детей по году рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года), а также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансированию поступлений и дефициту средств на социальные выплаты.