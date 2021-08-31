ПриватБанк разделят и продадут, тысячи сотрудников уволят: что ждет украинцев

ПриватБанк до 2024-го разделят на "плохой" и "хороший" банки, "хороший" продадут. До этого момента финансовое учреждение закроет часть отделений и уволит тысячи сотрудников. Такую стратегию уже утвердил Кабмин.

О том, какие еще новшества в банковском секторе ожидают украинцев и как продажа может повлиять на клиентов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Банк хотят продать до 2024-го, но преодолеть все его проблемы (о них читайте ниже) до этого момента, вероятно, не смогут. Поэтому и решили разделить финансовое учреждение. В "плохом" банке сосредоточат все проблемные активы, а в "хорошем" оставят работающие.

Затем продадут либо банк целиком, либо же только "хороший" банк, если "плохие" активы отпугнут покупателей. На клиентов такое разделение никак не повлияет, речь идет только об операционной деятельности. Среди главных проблем банка – споры с прошлыми собственниками и огромное количество неработающих кредитов (те, которые не возвращают).

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Кредитный портфель "Привата" – 248,4 млн грн, из них 71,2% – проблемные долги (если выплаты задержали более чем на 90 дней). В пресс-службе Нацбанка поясняют: с одной стороны, долгое время в Украине очень слабо проверяли платежеспособность клиентов перед выдачей кредитов, а с другой – владельцы банков выдавали долги связанным компаниям, а потом переставали их выплачивать.

В среднем в Украине часть проблемных кредитов составляет менее 40%, госбанки при этом занимают лидерские позиции. За все невыплаченные долги платят клиенты. Из-за такой ситуации банки не могут ставить низкие кредитные ставки: те, кто выплачивает кредиты, вынуждены погашать и свой, и чужой долг.

Еще одна большая проблема "Привата" – около 100 судов со старыми владельцами. Это также может стать препятствием на пути к продаже финучреждения.

ПриватБанк должен остаться лидером по количеству клиентов, выданных кредитов и привлеченных депозитов. Увеличить кредитование малого и среднего бизнеса, сократить расходы с 11,4 до 8,3 млрд грн. Этого хотят добиться, в том числе, закрыв 300 отделений и уволив 6000 сотрудников.

С последним пунктом не согласны в профсоюзе банка. Там уже составляют обращение с просьбой сократить расходы не за счет зарплат, а снизив траты на авто, охрану, камеры, заборы, пиар. В комментарии OBOZREVATEL председатель профсоюза "Привата" Максим Шевченко рассказал: всего в банке работает 22 тыс. сотрудников, уволить хотят практически 30% из них.

"Мои ощущения, как сотрудника банка, который отработал 19 лет, – стратегия разработана международной консалтинговой компанией. Очень мало внутрибанковских моментов, это стандартная стратегия. Руководство банка имеет устойчивую позицию не обсуждать внутри компании какие-либо планы. У нас четкое разделение: набсовет, правление обсуждают планы, а те люди, которые ниже по должности, которые действительно обеспечивают работу банка, в этом не принимают участия", – возмутился Шевченко.

По его оценкам, только за счет закрытия 300 отделений из банка могут уволить более 4 тыс. сотрудников. При этом закрытие проходит и сейчас, несмотря на то, что 90% отделений приносят прибыль.

"Есть большой вопрос, зачем так масштабно сокращать отделения. Более 90% отделений банка являются прибыльными. Есть в Полтаве факт закрытия прибыльного отделения. Они имели полтора миллиона прибыли в месяц, но банк не устроило, что аренда там на 7 тыс. грн больше, чем в среднем в том районе. Вот из-за разницы в 7 тыс. грн закрыли отделения, которое приносит полтора миллиона в месяц", – рассказал глава профсоюза.

В стратегии говорится, что за счет сокращения штата удастся сэкономить 1,7 млрд грн в год (сократятся также расходы на содержание помещений, коммунальные услуги и т.д). Также в плане указали, что необходимо разработать следующие шаги для оптимизации расходов.

Цель – информировать клиентов, чтобы они обращались за помощью только в исключительных ситуациях, а в других случаях занимались самообслуживанием. Также в банке хотят ввести плату за те услуги, которые клиенты могут сами заказать в банковском приложении.

В целом, ни разделение "Привата", ни закрытие отделений непосредственно на клиентов ощутимо не повлияет. При этом, судя по стратегии, украинцам стоит привыкать к самообслуживанию.