"Приоритет – безопасная логистика": Кубраков рассказал об уборке дорог и восстановлении населенных пунктов

В освобожденных от рашистов областях Украины начались восстановительные работы и генеральные уборки дорог. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, начаты работы по возобновлению проезда на региональных дорогах Сумской области. Регион граничит со страной-террористом, поэтому первым попал под вражеские обстрелы и частичную оккупацию.

"Сейчас ее территории свободны – уточняем наши расчеты относительно объемов повреждения инфраструктуры. Дорожники работают над восстановлением сообщения с населенными пунктами, освобожденными от оккупационных войск, от последствий военных действий очищают дороги Н-12 Сумы – Полтава и Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка", – написал глава министерства в своем Facebook во вторник, 12 апреля.

Также оперативно обрабатываются вопросы касательно восстановления проезда разрушенными искусственными сооружениями. Планируются восстановительные работы и на других автодорогах: Р-44, Р-45 и Р-61.

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Кубраков отметил, что дорожники идут вслед за героями ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) – очищая уже разминированные улицы. "В Буче сегодня работали на улице Бориса Гмыри, возле ЖК "Континент". Через день удалось очистить около километра бучанских улиц", – указал министр.

На Харьковщине до сих пор ведутся бои, но на основных транспортных коридорах работают дорожные бригады. Как сообщил Кубраков, обеспечивается проезд на киевском и днепровском направлениях, убирают поврежденный транспорт и оставленные на дорогах и вдоль обочины авто. "Наш приоритет по-прежнему – безопасная логистика, в фокусе дорожников – надлежащее содержание трасс М-03 и М-18", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, семи регионах Украины, где полностью или частично прекращены боевые действия, начали восстанавливать населенные пункты. Уже собраны данные по разрушениям в этих областях. Так, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов, из них – около 1,5 тыс. находились под оккупацией.