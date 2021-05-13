Принятие проекта о промзагрязнении оставит без работы целые города в Украине, – нардеп

Принятие законопроекта о промышленных выбросах уничтожит целые отрасли, а жители городов останутся без работы и средств к существованию. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Такой закон принимать категорически нельзя. Вы убьете коксохимию, а потом будете покупать кокс у кого? У китайцев, у русских для того, чтобы обеспечить нашу металлургию", - сказал Магомедов.

По его словам, чтобы соответствовать нормам предложенного властью законопроекта, предприятия вынуждены будут останавливаться. В результате этого тысячи жителей моногородов останутся без работы.

"Нам, по сути, чтобы соответствовать европейским нормам выбросов, придется просто останавливать батареи. В этом случае у людей, например, в городе Авдеевка, где работает восемь коксовых батарей, будет только один выбор: соглашаться с вашим законом и останавливать эти батареи. А потом - думать о том, что есть. Потому что в городе Авдеевка один завод, который обеспечивает существование этого города", - объяснил Магомедов.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Соловьев заявил, что проект закона №4167 угрожает экономической безопасности Украины. По его словам, предприятия будут вынуждены провести модернизацию на последние деньги, либо оставить производство, но оба эти варианта оставляют без надежной заработной платы украинцев, что недопустимо.

В свою очередь в Европейской бизнес ассоциации отметили, что Украине следует применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий, а также предложить финансовые стимулы.