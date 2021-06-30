Принятие налогового законопроекта №5600 приведет к оттоку инвесторов, – Буймистер

В результате принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), Украина будет иметь снижение ВВП и отток инвестиций.

Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Последствия будут очень и очень просты. На какой-то очень короткий период времени, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП", – рассказала Буймистер.

По ее словам, намерения правительства увеличить налоги негативно воспримут иностранные инвесторы, которые больше всех ценят стабильность законодательства в стране, в которую инвестируют.

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"Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие инвест-няни здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом положительно и нормально", – отметила Буймистер.

Она также считает, что изменения в налоговое законодательство должны приниматься только после широкого общественного и экспертного обсуждения, прежде всего с представителями бизнеса, чего авторы законопроекта №5600 не сделали.

"Чтобы не потерять доверие к в первую очередь фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", – отметила Буймистер.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством (законопроект 5600), приведут к инфляции и росту безработицы, а также потере конкурентоспособности отечественных предприятий.

В то же время Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес, негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.