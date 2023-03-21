Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС конфисковать активы РФ: должны пойти на восстановление Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал европейские государства начать процесс конфискации активов государства-агрессора России, напавшего на Украину. Он подчеркнул, что конфискованное российское имущество за границей должно пойти на восстановление украинского государства.

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Выступая в университете Рупрехта-Карла в городе Гайдельберг в Германии, глава польского правительства отметил, что украинские воины сейчас отстаивают не только независимость своего государства, но и борются за европейские ценности и свободу Европы. Его слова процитировало агентство "Укринформ".

Моравецкий подчеркнул, что российские агрессоры должны знать, что за ущерб, которые они нанесли Украине, нужно будет заплатить.

"Сегодня я хочу сказать всем лидерам Европы: пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", – сказал премьер Польши.

Он отметил, что будущее Европы тоже зависит от того, как закончится война, начатая Россией в Украине.

"Поражение Украины означало бы поражение Запада, поражение всего свободного мира. После этого Россия чувствовала бы себя безнаказанной, и мир бы изменился – пришло бы время непредсказуемости", – заявил Моравецкий.

Он добавил, что российский диктатор Путин допустил самую большую ошибку, напав на Украину – он недооценил стремление украинского народа жить свободно и готовность украинцев жертвовать жизнью ради своей страны.

Отметим, что в интервью OBOZREVATEL Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020 гг.), советник руководителя ОП, сказал, что Украина может получить до $500 млрд – именно в такую сумму оцениваются арестованные российские активы в Евросоюзе, США и других странах, присоединившихся к санкциям против государства-агрессора.

Первое решение о передаче активов российского олигарха Константина Малофеева уже принято в Штатах. "Там более $300 миллиардов – арестованы активы Центрального банка, а в общей сложности речь идет о сотнях миллиардов долларов. То есть где-то 500 или больше, это если все активы сосчитать. Но это государственные активы, есть еще частные активы, также активы связанных лиц. Поэтому суммы достаточно большие", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов. Это поможет в использовании денег агрессора для восстановления Украины.

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