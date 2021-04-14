Правительство должно разобраться с отсутствием результатов работы Наблюдательного совета УЗ, – Омелян

Трехлетняя работа наблюдательного совета "Укрзалізниці" загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"12 млрд. убытки "Укрзалізниці" в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры у нас не было. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компании, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают ", - сказал Омелян.

Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывалась перед правительством о своей работе.

"Когда мы принимали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в "Укрзалізниці" выше, чем в немецкой железной дороги в Дойчебане. Поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно ", - отметил Омелян.

Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможной причастности представителей правительства к коррупционным схемам в "Укрзалізниці", за действия которых компании загнали в убытки.

"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было быть не менее протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли ", - сказал Омелян.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что Наблюдательный совет "Укрзалізниці" не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству чтобы изменить ее состав.

В то же время экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Волна", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.