Правительство покажет свою безответственность, если пролоббирует усиление фискального давления на 'зеленых' инвесторов – Козакевич

Правительство Украины покажет полное нежелание выполнять предоставленные государством гарантии иностранным инвесторам, если все же пролоббирует введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине законопроектом №5600, который готовится ко второму чтению в парламенте.

Об этом заявил председатель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Александр Козакевич.

"Основной позицией в меморандуме было то, что в дальнейшем ничего не изменится." Все условия принимаете, вы снижаете тарифы, а мы вас больше не трогаем и даем работать как работали и рассчитываемся постоянно ". Ничего такого не произошло и по большому счету этот законопроект № 5600 – это не первое изменение на рынке, в очередной раз уменьшает доходную часть инвестора ", - сказал Козакевич.

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По его словам, инвесторы уже не находят корректных слов, чтобы описать непредсказуемость и новые критические угрозы для отрасли зеленой энергетики со стороны власти, которая выступает на стороне противников чистой и новой энергетики для страны.

"Я бы понял это, если бы правительство подало какие-то изменения в налоговый кодекс, а там определенные народные депутаты. Мы поименно всех этих депутатов знаем. А так правительство подписался под тем, что не будет менять налоговое законодательство изменяет его сам", - подчеркнул Козакевич.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена в законопроекти №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).