Правительство и ВР ошибочно регулируют все составляющие экономической политики, это вредит украинцам, – Кушнирук

Налоговая политика правительства и налогового комитета парламента полностью провальна и не способствует повышению роста доходов населения. Отказ властей от кардинального сокращения налогов загоняет экономику из тени.

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Об этом заявил экономист Борис Кушнирук. Его слова цитируют "Українські новини".

"У власти находятся некомпетентные коррумпированные болваны, поэтому особого я не ожидал и не ожидаю. Бесспорно, политика правительства абсолютно бездарна и точно не способствует тому, чтобы можно было в стране существовать. Причем проблема заключается в том, что, с одной стороны, есть абсолютно идиотская политика по фискальной политике", – сказал Кушнирук.

Экономист подверг критике отказ властей от кардинального сокращения налоговой нагрузки на бизнес, которое способствовало бы появлению рабочих мест и выходу части экономики из тени.

Он подчеркнул, что непосредственная задача для государства – это развитие экономики, содействие занятости, рост доходов населения, однако эта задача провалена.

Отдельное внимание Кушнирук уделил провальной работе комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.

"Они (депутаты, - ред.) по большому счету, особого влияния не имеют. Решения принимают не они. Даже банальные вещи. Я писал историю по табачной отрасли. Там до забавных вещей. Даже Гетманцев стоит среди авторов вполне адекватного законопроекта о проекте регулирование контроля за движением табака. После этого вместо этого проекта появляется проект лоббиста, который, как известно, просто имеет бизнес на этом рынке, и все начинают закладываться вещи, которые просто создают коррупционные возможности и все остальное", –добавил экономист.

По его словам, все 5 составляющих экономической политики – фискальная, бюджетная, таможенная, регуляторная и монетарная политика – правительством и Верховной Радой регулируются по ошибке.