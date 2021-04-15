Правительство должно немедленно расформировать Наблюдательный совет УЗ и назначить специалистов, – Бондарев

Правительство немедленно провести заседание для обсуждения проблем "Укрзалізниці" и уволить Наблюдательный совет, который довел компанию к кризисному состоянию. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Более чем 10 млрд убытков каждый год имеет эта компания. Три года жирует этот Наблюдательный совет. Немедленно надо созвать правительство и увольнять этих должностных лиц. Найти других профессиональных опытных людей, которые знают "Укрзалізницю" именно в Украине найти. И выводить из кризиса эту компанию ", - сказал Бондарев.

Он напомнил, что несмотря на убытки, которые несет "Укрзалізниця", на зарплаты и обслуживания членов наблюдательного совета УЗ тратятся миллионы, в частности на их питание и перелеты. Кроме того за счет государственной компании им неоднократно устраивали сверхдорогой отдых на теплоходе "Волна".

"За прошедшие два года наблюдательный совет, который включает в себя 7 человек, потратила более чем 500 тыс на перелеты, еще более 500 тыс гривен на обслуживание в випзалах. И действительно, с этим теплоходом – это вопиющая вещь ... Но они действительно там какие-то совещания устраивали, покупали, кроме еды, кетеринга, очень дорогой алкоголь. Представьте себе, за бутылку платили 65 тыс гривен. А еще обустроили комнату на этом теплоходе для курения сигар, и приобретались также за наши с вами деньги, бюджетные средства сигары " , - рассказал Бондарев.

По его мнению, Наблюдательный совет УЗ должен был быть уволен правительством в полном составе, только информация о таких расходах на их содержание было обнародовано.

"Я считаю, что как только это стало известно для правительства, премьер-министр должен был немедленно созвать правительство и уволить всех этих надзирателей", - подчеркнул Бондарев.

Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Волна", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян комментируя обнародованные факты о миллионных расходах на обслуживание и досуг членов наблюдательного совета УЗ, заявил, что отсутствие реакции со стороны президента и правительства на эти факты автоматически делает их соучастниками коррупции, которая процветает в УЗ.