Прайс-кепы мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой – юрист

Из-за искусственных ограничений на оптовом рынке электроэнергии – так называемые "прайс-кепы", генерирующие компании не могут накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования.

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Такое мнение высказал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец на своей странице в сети Facebook.

Он рассказал, что от бомбардировок пострадали все участники рынка электроэнергии, но больше всего разрушений получила тепловая генерация. Сегодня стоит вопрос восстановления разбомбленных электростанций и подстанций и подготовка к следующей зиме. Для этого необходимы деньги на закупку оборудования и проведение работ, которые генерирующие компании могут получить только из одного источника – продавая производимую электроэнергию.

Но, по его мнению, из-за искусственных ограничений на рынке генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости.

"У нас, к сожалению... де-юре, цена вроде бы и не регулируется, а де-факто - еще и как регулируется. Называется это регулирование "установкой прайс-кепов"... - предельных цен на рынке электрической энергии. То есть, государство говорит - вы можете продавать свой товар по цене, которой вы хотите, но не дешевле, чем такая цена, и не дороже, чем такая", - рассказал Трофимец.

Он уточнил, что с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской – ENTSO-E Украина фактически уже является частью Евросоюза, но только в техническом аспекте, а не в юридическом и экономическом. Одной из причин он назвал жесткие искусственные ограничения, которые не присущи Европе.

"Они мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой. Из-за действия "прайс-кепов" генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее выработки. В результате они не имеют возможности накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования", - отметил эксперт.

Напомним, недавно в Верховной раде заявили, что обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее восстанавливать инфраструктуру и строить новую генерацию.