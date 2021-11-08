Повышение тарифов на грузоперевозки УЗ усугубит катастрофу в угольной отрасли, – Зимин

В случае повышения тарифов на перевозки железной дорогой, угольные предприятия будут будут вынуждены закрываться, так как и в нынешних условиях находятся в кризисном состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Андрей Зимин, комментируя намерение УЗ очередной раз повысить тарифы на перевозки грузов 1-го класса по железной дороге.

"Увеличение железнодорожного тарифа негативно, да просто пагубно скажется на угольных предприятиях, которые и так еле-еле сводят концы с концами", - сказал Зимин.

По его словам, угольной отрасли нужна поддержка со стороны государства, а не повышение тарифов на перевозки государственной компанией, которая занимает монопольное положение на рынке перевозок. Ведь рост тарифов на перевозку угля еще больше углубит кризис в отрасли.

Видео дня

"Если стране нужен уголь - то, безусловно, без помощи государства угольщики не обойдутся", - подчеркнул Зимин.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзализныця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, а в последние месяцы ситуация стала критической.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.