Повышение тарифа на распределение газа станет убийственным для украинских предприятий, – Черноморец

Повышение тарифа на распределение газа заставит закрываться бизнес, который и так в тяжелом состоянии из-за коронакриза. Об этом заявила Оксана Черноморец, председатель ОО "Фонд предпринимательских инициатив г. Ладыжин", комментируя инициативу по повышению тарифа на распределение газа, которую выразила часть облгазов.

"Там не на 10-20% повышение, а в разы, в 3-4 раза. Для нас это очень тяжело, невозможно. Это приведет к закрытию некоторого бизнеса. Потому что тяжело выжить в таких условиях", — сказала Черноморец.

Он подчеркнул, что сейчас большая часть страны находится в "красной" карантинной зоне, поэтому отдельные виды бизнеса вновь вынуждены ограничивать и сокращать свою деятельность. При таких условиях повышение тарифов на распределение газа для многих предприятий станет убийственным.

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"Весь бизнес очень негативно к этому относится. Потому что в условиях коронавируса, в тех реалиях, в которых мы сейчас есть, мы в красной зоне, нам вообще настолько сложно, что это невозможно. И повышать нам тарифы еще на что-то – это просто нереально", - объяснила Черноморец.

Ранее политолог Александр Леонов заявил, что рост тарифа на распределение газа увеличит его цену для потребителей, что негативно скажется на рейтинге президента, который продолжит падать.

Напомним, недавно ряд облгазов представили проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.