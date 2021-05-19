Повышение налогов выбивает из Украины последних настоящих инвесторов, – Южанина

Иностранные инвесторы бегут из Украины из-за бесконечных налоговых инициатив правительства.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"У нас тема популярна – поднимать до бесконечности налоговую нагрузку. Главное для крупных компаний – прозрачность. Сделайте постепенное повышение, в течение 5-7 лет, чтобы все знали, к чему готовиться. Тогда это правильно. Но если вы в лоб хотите поднять за полгода такие ставки, учитывая ситуацию на рынке, то вы просто выбиваете из Украины настоящих инвесторов ", - пояснила Южанина на телеканале "Украина 24".

Она напомнила, что в прошлом году инвесторы вывели десятки миллиардов гривен из Украины из-за непрогнозируемой налоговой политики власти и постоянное изменение законодательства. При таких условиях, по ее мнению, не стоит надеяться на приход новых инвесторов.

"По последней информации, в 2020 году реально белые действующие предприятия вывели из Украины десятки миллиардов инвестиций. И точно такие суммы уже выведены за четыре месяца уже в этом году", - рассказала Южанина.

Ранее народный депутат, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что власти должны помочь предпринимателям выжить в нынешний кризис, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в Украине сегодня 49% экономики в тени, поэтому власти нужно снижать налоги минимум вдвое для детенизации, а не повышать фискальную нагрузку.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.