Повышение налогов в Украине может спровоцировать экономический кризис, – Магера

Повышение налогов для бизнеса, предусмотренное законопроектом 5600, снизит конкурентоспособность украинских экспортеров и негативно отразится на экономике в целом.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера. По его словам, повышение налогового давления на бизнес, предусмотренное законопроектом №5600, в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к ослаблению позиций украинских экспортеров и негативно отразится на экономической ситуации в стране, ведь именно экспортеры в значительной мере обеспечивают приплыв валюты в страну.

"Вместо того, чтобы поддержать и сделать стабильным производство металла, нашу экспортно ориентированную отрасль, мы ее будем нагружать. А это в свою очередь потянет фактически девальвацию гривны, потому что выручка упадет неминуемо. Более того: наша конкурентоспособность может снизиться однозначно. Потому что у предприятий не останется резервов", - объяснил Магера в эфире телеканала "Украина 24".

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Он также подчеркнул, что законопроект предусматривает повышение налогов не только для крупных промышленных предприятий, но и для малого и среднего бизнеса, что уже осенью текущего года может спровоцировать экономический кризис в стране.

"Это очень повлияет в целом на обстановку, на осень 2021 года, существенным образом. Если Кабинет министров и Верховная Рада своевременно не отреагируют и не пересмотрят свои позиции", - отметил Магера.

Кроме того, он напомнил, что цены на ключевые позиции украинского экспорта после периода роста начали прогнозируемо резко снижаться, и повышать налоги на бизнес именно в этот период – падения цен – означает нанести серьезный удар по производителям.

"Сегодня она (цена на руду – ред.) уже уменьшилась достаточно существенно, и тренд этот будет сохраняться. И к Новому году опять вернется, скорее всего, до годичной давности цифры, если даже не ниже провалится. Потому что всегда такие колебания были", - объяснил Магера.

Напомним, на прошлой неделе стоимость руды на мировых рынках установила новый антирекорд: по данным S&P Global Platts, ее продавали по $130 за тонну. Таким образом, буквально за неделю она подешевела на 2,5%, а с августа потеряла в стоимости уже более 50 долларов (тогда она стоила $183/тонна).

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что цены на руду прогнозируемо снижаются и в ближайшее время могут упасть ниже 100 долларов/тонна, поэтому украинской власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов для бизнеса, в частности ренты на добычу железной руды.