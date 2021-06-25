Повышение налогов для украинцев и снижение их для игорного бизнеса – это верх цинизма, – нардеп

Налоговый комитет Рады одобрил проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (рег. № 2713-д), которым налогообложение на доход от игорного бизнеса снижается с 18% до 10%.

Также законопроект предлагает убрать налогообложения НДФЛ дохода игроков с выигрышей до 8 минимальных зарплат. Произошло это сразу после того, как Комитет проголосовал за увеличение налогов для украинцев и бизнеса, что является откровенным издевательством. Об этом написал народный депутат Украины Андрей Николаенко на своей странице в Facebook.

"Верх цинизма – после рассмотрения такого масштабного и катастрофического для сотен тысяч налогоплательщиков проекта 5600, пытаться снизить налоги для игорного бизнеса. Неужели теперь казино – это основа экономического роста Украины? Пожалуй, именно для того, чтобы пропихнуть все эти дикие нормы, монобольшинство планирует провести на следующей неделе сразу два пленарных заседания", – заявил Николаенко.

Видео дня

Со своей стороны народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк посчитала: на сегодня от выдачи лицензий на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в госбюджет уплачено более 630 млн грн – вместо 12 миллиардов гривен, которые обещали депутаты, принимая законопроект, который вернул в Украину игорный бизнес. Также она выразила убеждение, что этот законопроект поможет отмывать средства, полученные незаконным путем.

"Чем врачи, которые получают менее 8 минималок, хуже игроков? Кроме того, авторы проекта хотят втрое уменьшить ежегодную оплату за лицензию до ввода в эксплуатацию онлайн-системы мониторинга. Я уже молчу о попытке избежать идентификации клиентов, которые выиграли. Это может привести к отмыванию средств и мы снова получим ноунейм, которые "выиграли", и депутатов-счастливчиков, которые декларируют успешный успех в лотереях", – убеждена нардеп.

Как известно, Налоговый комитет рекомендовал к рассмотрению Верховной Радой законопроект №5600, которым повышаются налоги и сборы для подавляющего числа отраслей. Это, по мнению экономистов, вызовет рост инфляции, и, как следствие – скачек цен на товары и услуги в Украине.

Против принятия этого законопроекта выступило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК): там заявили, что он имеет коррупциогенные факторы, поэтому его необходимо доработать. Согласно сообщению НАПК, при подготовке проекта были зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также он не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.