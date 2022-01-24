Портрет инвестора: кто покупает акции международных компаний в цифровом банке Sense SuperApp

Аналитики Альфа-Банка Украина составили портрет украинского инвестора. Основа – данные клиентов, которые покупают и продают акции международных компаний в Sense SuperApp. Этой возможностью уже воспользовались тысячи клиентов. В пилотной группе, которая тестировала новый функционал с 28 декабря 2021 года до 10 января 2022 года, было зарегистрировано более 11 тыс клиентов. Сейчас функционал доступен для всех клиентов банка.

Ключевые характеристики клиентов, которые торгуют акциями в цифровом банке:

- 87% мужчины;

- 60% в возрасте 30 – 45 лет;

- средний возраст – 37 лет;

- у более 55% инвесторов уже есть депозиты в Альфа-Банке;

- 44% проживают в Киеве и Киевской области;

- ТОП-5 регионов распределились так: 1 – Киев и Киевская область; 2 – Харьковская область; 3 – Днепропетровская область, 4 – Одесская область; 5 – Львовская область;

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- средний чек по сделкам – около 10 тыс грн.

Среднестатистический портфель инвестора в Sense SuperApp:

- портфель состоит из акций 3-4 компаний;

- сумма портфеля более 55 тыс грн.

В целом, объем торгов (покупок и продаж акций) в период с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года составил более 43 млн грн. И если во время пилотного проекта клиенты изучали инструмент и покупали 1-2 акции, то сейчас количество акций у каждого клиента увеличивается и в среднем составляет 8 шт. разных компаний.

Напомним, что для инвестиций в ценные бумаги необходимо:

- быть пользователем Sense SuperApp;

- иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина;

- быть резидентом Украины старше 18 лет.

Преимущества инвестирования через Sense SuperApp:

- Доступное предложение. Установлен минимальный порог для инвестирования – от 1 акции (в среднем, стоимость одной акции около 4 000 грн. (эквивалент 150 долларов США).

- Честная цена. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00).

- Отсутствие налоговых рисков. Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.

- Соответствие украинскому законодательству. Сделки проводятся в правовом поле Украины. Все расчеты осуществляются в гривне. Клиентам не нужно отправлять средства за границу. Акции допущены к обращению в Украине Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный депозитарий Украины подтвердил возможность учета таких акций в депозитарной системе Украины.

- Без комиссий: до 1 марта 2022 г. Банк не взымает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.

- Без посредников. Клиенты заключают сделки по покупке акций напрямую с банком, без посредников.

Информация по портрету инвестора и ключевым характеристикам клиентов предоставлена за период с 28 декабря 2021 года (момент запуска проекта) по 21 января 2022 года, и не является показателем будущих периодов.