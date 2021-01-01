Порошенко заявил о новой эре торговых отношений Украины и ЕС, передав "привет" скептикам

Запуск углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом пять лет назад дал старт новой эре торговых отношений Украины и ЕС.

Об этом в годовщину запуска ЗСТ написал в Facebook пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Политик отметил, что "это событие навсегда изменило украинскую внешнеэкономическую политику и открыло качественно новые безграничные возможности для национальных экспортеров и иностранных инвестиций".

Порошенко также напомнил о скептиках и популистах, которые убеждали, что ничего не получится, а ЗСТ с ЕС – провалится.

"В ответ на этот исторический шаг нашего государства российский агрессор усилил экономическую блокаду наших традиционных рынков на востоке, чтобы дискредитировать наш курс на экономическую интеграцию с ЕС, доказать, что единственный правильный выбор Украины – это российские сети, российское стойло", – отметил Порошенко.

Пятый президент констатировал, что сегодня уже около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейском направлении.

"За 5 лет мы увеличили объем торговли с ЕС примерно на 60%. Украина уверенно входит в первую двадцатку торговых партнеров Евросоюза и в пятерку крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС. И мы продолжим этот путь успеха", – убежден лидер "Евросолидарности" .

Он также добавил, что экономическая интеграция – это путь к достижению критериев членства и к практическому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз.