Порошенко заявив про нову еру торговельних відносин України та ЄС, передавши "привіт" скептикам

Запуск поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом п'ять років тому дав старт новій ері торговельних відносин України та ЄС.

Про це в річницю запуску ЗВТ написав у Facebook п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Політик зауважив, що "ця подія назавжди змінила українську зовнішньоекономічну політику та відкрила якісно нові безмежні можливості для національних експортерів та іноземних інвестицій".

Порошенко також нагадав про скептиків та популістів, які переконували, що нічого не вийде, а ЗВТ з ЄС – провалиться.

"У відповідь на цей історичний крок нашої держави російський агресор посилив економічну блокаду наших традиційних ринків на сході, щоб дискредитувати наш курс на економічну інтеграцію з ЄС, довести, що єдиний правильний вибір України – це російські тенета, російське стойло", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент констатував, що сьогодні вже близько 40% загального обсягу торгівлі України належить європейському напрямку.

"За 5 років ми збільшили обсяг торгівлі з ЄС приблизно на 60%. Україна впевнено входить до першої двадцятки торговельних партнерів Євросоюзу та до п’ятірки найбільших експортерів аграрної продукції в ЄС. І ми продовжимо цей шлях успіху", – переконаний лідер "Євросолідарності".

Він також додав, що економічна інтеграція – це шлях до досягнення критеріїв членства та до практичного вирішення питання про вступ України до Європейського Союзу.